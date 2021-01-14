القبض على ارهابية تقوم بتوزيع مايسمى الكفالات لعناصر داعش في كركوك

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المستقلة /- اعلنت وكالة الاستخبارات، عن القبض على ارهابية تقوم بتوزيع مايسمى الكفالات وتقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابية في محافظة كركوك مطلوبة وفق احكام المادة ( ٤ ارهاب) لانتمائها لعصابات داعش الارهابية”.

واضافت انها “من الداعمين ل‍داعش لوجستيا من خلال نقل المواد الغذائية و الملابس وكارتات تعبة خطوط الاتصال و المستلزمات الطبية لعناصر داعش المتواجدين في المحافظة مقابل مبالغ مالية، كما وتقوم بتوزيع مايسمى (الكفالات) على عوائل عصابات داعش المتواجدين في مخيمات النازحين ، فضلاً عن ان لديها اثنين من اولادها ضمن عصابات داعش احدهم تم قتلهُ اثناء الاشتباك مع القوات الامنية عام ٢٠١٨”.

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