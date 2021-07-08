القاسم والديوانية يفلتان من الهبوط في الدوري العراقي

القاسم والديوانية يفلتان من الهبوط في الدوري العراقي

المستقلة/- حقق فريق القاسم فوزا قاتلا من نفط الوسط (2-1)، مساء اليوم، في ملعب الكفل لحساب الجولة 36، ليحصد 3 نقاط ثمينة عززت موقعه في لائحة الترتيب.

فريق القاسم تمكن من التقدم بهدف في الشوط الأول، عبر اللاعب زكريا الإسماعيلي في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، زادت معاناة نفط الوسط بعد طرد المدافع رسلان حنون في الدقيقة 69، بعد عرقلة لاعب القاسم ديمبا.

ورغم النقص العددي، تمكن نفط الوسط من تعديل النتيجة من ركلة جزاء سجلها اللاعب كرار جاسم في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 90+2، سجل اللاعب ديمبا دياخات هدفه الثاني من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز القاسم بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع القاسم رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد نفط الوسط عند 61 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية، تمكن الديوانية من خطف 3 نقاط مهمة بفوزه على الميناء بهدف دون رد مساء اليوم في ملعب الديوانية لحساب الجولة نفسها.

وتمكن اللاعب نهاد محمد من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.

وحاول الميناء التعادل في الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من التسجيل لتنتهي المباراة بفوز الديوانية بهدف دون رد.

ورفع الديوانية رصيده إلى النقطة 37 في المركز 16، بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 45 في المركز الثامن.