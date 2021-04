القائمة الكاملة لـ الفائزين بجوائز الأوسكار 2021

المستقلة/- منى شعلان/ أسدلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الستار على النسخة الـ93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021، والذي أقيم في ظروف خاصة للغاية وبشكل مختلف عما كان عليه كل عام، بسبب الوضع الحالي لتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” وصعوبة وجود كافة المرشحين.

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021، عددا من الجوائز التى تمنح للمرة الأولى؛ إذ حصلت المخرجة كلوى تشاو على أول جائزة لمخرجة آسيوية، كما كانت يوه جونج يون أول ممثلة من كوريا الجنوبية تحصد جائزة أوسكار.

وفيما يلى قائمة الجوائز:

أفضل فيلم

Nomadland

أفضل ممثلة

فرانسيس ماكدورماند – Nomadland

أفضل ممثل

أنتونى هوبكنز – The Father

أفضل ممثل مساعد

دانيال كالويا – Judas and the Black Messiah

أفضل ممثلة مساعدة

يون يوه جونج – Minari

أفضل إخراج

كلوى تشاو – Nomadland

أفضل سيناريو أصلى

Promising Young Woman

أفضل سيناريو معدل

The Father

أفضل تصوير سينمائى

Mank

أفضل موسيقى تصويرية

Soul

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Ma Rainey’s Black Bottom

أفضل مونتاج

Sound Of Metal

أفضل تصميم أزياء

Ma Rainey’s Black Bottom

أفضل صوت

Sound Of Metal

أفضل أغنية أصلية

Fight For Me، Judas

أفضل فيلم دولى

Another Round

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

If Anything Happens I Love You

أفضل فيلم رسوم متحركة

Soul

أفضل تصميم إنتاج

Mank

أفضل مؤثرات بصرية

Tenet

أفضل فيلم قصير

Two Distant Strangers

أفضل فيلم وثائقى قصير

Colette

أفضل فيلم وثائقى

My Octopus Teacher.