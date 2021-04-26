القائمة الكاملة لـ الفائزين بجوائز الأوسكار 2021
المستقلة/- منى شعلان/ أسدلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الستار على النسخة الـ93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021، والذي أقيم في ظروف خاصة للغاية وبشكل مختلف عما كان عليه كل عام، بسبب الوضع الحالي لتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” وصعوبة وجود كافة المرشحين.
وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021، عددا من الجوائز التى تمنح للمرة الأولى؛ إذ حصلت المخرجة كلوى تشاو على أول جائزة لمخرجة آسيوية، كما كانت يوه جونج يون أول ممثلة من كوريا الجنوبية تحصد جائزة أوسكار.
وفيما يلى قائمة الجوائز:
أفضل فيلم
Nomadland
أفضل ممثلة
فرانسيس ماكدورماند – Nomadland
أفضل ممثل
أنتونى هوبكنز – The Father
أفضل ممثل مساعد
دانيال كالويا – Judas and the Black Messiah
أفضل ممثلة مساعدة
يون يوه جونج – Minari
أفضل إخراج
كلوى تشاو – Nomadland
أفضل سيناريو أصلى
Promising Young Woman
أفضل سيناريو معدل
The Father
أفضل تصوير سينمائى
Mank
أفضل موسيقى تصويرية
Soul
أفضل مكياج وتصفيف شعر
Ma Rainey’s Black Bottom
أفضل مونتاج
Sound Of Metal
أفضل تصميم أزياء
Ma Rainey’s Black Bottom
أفضل صوت
Sound Of Metal
أفضل أغنية أصلية
Fight For Me، Judas
أفضل فيلم دولى
Another Round
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
If Anything Happens I Love You
أفضل فيلم رسوم متحركة
Soul
أفضل تصميم إنتاج
Mank
أفضل مؤثرات بصرية
Tenet
أفضل فيلم قصير
Two Distant Strangers
أفضل فيلم وثائقى قصير
Colette
أفضل فيلم وثائقى
My Octopus Teacher.
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