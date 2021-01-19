القائد العام للقوات المسلحة يحذر من بث الشائعات بخصوص قصف شمال بابل

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المستقلة /- سرى جياد / نفى الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أنباء تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة أمس.

وقال رسول في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل الى اعتداءات ليلة امس.”

مضيفا”وفي الوقت الذي ننفي فيه هذا الأنباء ندعو وسائل الإعلام والمدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة ارباك الرأي العام.”

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