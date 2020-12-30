القاء القبض على متهمين رجل وامرأة مطلوبين وفق الاتجار بالبشر في كربلاء

المستقلة / -اعلنت وكالة الاستخبارات، عن القاء القبض على متهمين رجل وامرأة مطلوبين وفق الاتجار بالبشر وبيع المواد المخدرة في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، انه “من خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة كربلاء في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين رجل وامرأة في منطقة الحر ضمن محافظة كربلاء مطلوبين وفق الاتجار بالبشر لقيامهما ببيع طفلهم الغير شرعي مقابل مبلغ من المال”.

واضافت الوكالة ان “الملقى القبض عليهم متهمين كذلك، لمتاجرتهما بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود وبحوزتهما كمية من المخدرات ومواد اخرى تستخدم للتعاطي”، موضحة انه “من خلال التحقيقات معهما تم الاستدلال على مكان الطفل المتاجر به وبعد استحصال الموافقات القضائية تم جلب الطفل والقاء القبض على المتهم الذي اتم عملية شرائه”.

واكدت الوكالة انه “تم ايداع المتهمين التوقيع لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.