القاء القبض على ثلاثة إرهابيين يعملون ضمن “الخلايا النائمة” في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين يعملون ضمن “الخلايا النائمة” في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية كونهم من خلايا داعش النائمة التي تنشط في محافظة كركوك”.