الفنان خالد عبدالله : سوشال مان كشف الجانب المظلم للسوشيال ميديا

المستقلة/- أعرب الممثل خالد عبدالله عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي حققتها مشاركته في فيلم سوشال مان والذي ما زال يعرض على شبكة نتفليكس ، مبديا شكره لهذا الجمهور الذي تفاعل بايجابية مع الفيلم ، كما عبر الفنان خالد عبدالله عن سعادته بتفاعل الجمهور الإيجابي مع مشاركته في الفيلم ، الذي جسد فيه شخصية ” حمد ” مبيناً أنه لم يواجه الكثير من التعليقات السلبية.، خصوصا وان الكاتب طلال محمود استطاع وببراعة ان يجمع ما بين الاكشن والغموض والكوميديا .

يتناول الفيلم حالة الصراع بين نجمي السوشيال ميديا فهد وغيث، حيث يتنافس الثنائي على التقرب من امرأة تُدعى عهود على أمل الفوز ببطولة حملة إعلانية لشركة كبيرة، فيبدأ الثنائي في محاولة إسقاط بعضهما البعض بكافة الطرق الممكنة.

ولفت إلى أن الفيلم يقدم خليطاً بين الكوميديا والكوميديا السوداء، منوهاً بأن فكرة الفيلم جديدة على السينما والدراما المحلية، معتبراً الفيلم مغامرة بالنسبة له، مؤكداً أن الجمهور سيجد قصة مختلفة تماماً عما تعود على مشاهدته.

فيلم «سوشال مان» من إنتاج هاني الشيباني وعلي المرزوقي وعامر سالمين، وإخراج علي بن مطر ومن تأليف طلال محمود، بطولة نجوم السينما والمسرح المحلي ومشاهير السوشيال وهم : خالد عبدالله، مصبح بن هاشم، عيسى عرب، فارس الخالدي، عهود النويس، سعد عبدالله ، سوسن سعد، عمار آل رحمة.