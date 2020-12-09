الفنانة المصرية يسرا اللوزي تثير غضب متابعيها بسبب صورة

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، لانتقادات واسعة من قبل متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بعد ما نشرت صورة من جلسة تصوير قد خضعت لها في شهور حملها الأخيرة لصالح إحدى المجلات ، ظهرت خلالها ببطن مكشوف، وتخفي منطقة الصدر بشال.

وعلقت الفنانة يسرا اللوزي على الصورة ، قائلة :”حبيت أشارك جمهورى جانب مختلف وجديد من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتى.. شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المقال”.

وأثارت تلك الصورة غضب البعض ، لجرأة جلسة التصوير ، والتى لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري ، بالإضافة إلى إنه من المعتاد أن نري مثل هذه الصور لفنانات من الغرب وليس لفنانة تنتمي إلى مجتمع شرقي.

من ناحية أخرى ، خطفت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار بإطلالتها الجميلة مؤخراً خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، حيث تبدلت ملامحها وزاد وزنها بشكل ملحوظ ، ما دفع البعض للتكهن حول خضوعها لعملية تجميل، وهو الأمر الذي نفته الفنانة المصرية ، وأن السبب يعود إلى إنجابها طفلتها الثانية “نادية” منذ أشهر.