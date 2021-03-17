مصر .. ننشر البيان الختامى للفصائل الفلسطينيىة لتذليل العقبات قبل الانتخابات

المستقلة/-أحمد عدالله/ أنهت الفصائل الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، اجتماعاتها التي عقدت على مدار يومين كاملين في القاهرة، لاستكمال الملفات العالقة وتذليل العقبات قبل الذهاب إلى الانتخابات.

ووفق البيان الختامي لاجتماعات الفصائل، فقد أكد على اعتبار الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.

كما أكد المجتمعون على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ونص البيان الختامي على التصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراء الانتخابات في القدس، فيما قدمت رئاسة المجلس الوطني رؤيتها للانتخابات، حيث تم التوافق على آلية إجراء انتخابات المجلس الوطني.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيانها الختامي، على توقيعها ميثاق الشرف الذي يضمن إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة، واحترام النتائج مهما كانت.

ووجهت الفصائل تحيتها لمصر والقيادة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي على استضافة حوارات القاهرة.

في السياق أكدت حركة فتح، اليوم الأربعاء، أن خيار القائمة المشتركة مع حركة حماس في الانتخابات التشريعية المقبلة لا يزال مطروحا على الطاولة، وذلك ردا على التقارير الصحفية التي تحدثت عن اتفاق بين حركتي فتح وحماس بهذا الشأن.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إنه لم يجر التواصل إلى أي تفاهمات معلنة حتى اللحظة بهذا الشأن؛ إلا أن فتح ترحب بخيار القائمة المشتركة مع حركة حماس.

وأكد عبد الله، أن الأمر مرهون بمخرجات الحوار الوطني الذي يجري عقده بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة .

الجدير ذكره، أن حركة حماس تشترط على فتح بأن تكون القائمة المشتركة في إطار فصائلي ولا تقتصر على الحركتين، في حين تعكف حركة فتح في الوقت الراهن على تشكيل قائمة تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام دولية عن مصادر فلسطينية لم تسمها، قولها، إن حركتي فتح وحماس اتفقتا على تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل، مشيرةً إلى أن اجتماعات ثنائية جرت بين وفدي فتح وحماس في القاهرة أفضت إلى تقدم وتوافق كبير لتشكيل قائمة موحدة.

وحسب وكالة ”شنخوا“ للأنباء، فقد عقدت الاجتماعات بين فتح وحماس على هامش مباحثات للفصائل الفلسطينية بدأت الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال التوافق على آليات إجراء الانتخابات العامة.