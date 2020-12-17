العنكوشي يقرر اللجوء الى محكمة “كاس” لحسم الصراعه

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المستقلة / – قرر رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي اللجوء الى محكمة النزاعات الرياضية الدولية من اجل حسم صراعه مع لجنة الانضباط بتطبيعية الكرة.

وقال العنكوشي في تصريح صحفي تابعته  المستقلة , إن “تطبيعية اتحاد الكرة، اصدرت قرارات ظالمة بعد تغريمي بمبلغ 10 ملايين دينار عراقي بسبب تصريحات الصحفية”.

واوضح بالقول، “سأتعاقد مع 10 مستشارين من اجل تقديم الشكوى بشكل رسمي لدى محكمة كاس، لأنني شعرت بظلم كبير ولن اسكت عن حقي”.

وكانت لجنة الاستئناف في التطبيعية قد قررت رد الطعن المقدم من العنكوشي.

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