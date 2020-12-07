العنكوشي يصدر 5 قرارات بعد تعادل الديوانية والطلبة

(المستقلة) أصدر حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية، 5 قرارات مهمة عقب التعادل مع الطلبة، في الدوري العراقي الممتاز.

وتعادل الديوانية مع الطلبة بهدف لهدف، اليوم الإثنين، في الجولة السابعة من منافسات الدوري العراقي.

وبعد اللقاء قرر العنكوشي تجديد الثقة في الطاقم التدريبي بقيادة المدير الفني قصي منير، حتى نهاية الموسم، وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهمتهم مع الفريق.

وتقرر إنهاء التعاقد مع الاستاذ حميد مخيف، رئيس المستشارين لنادي الديوانية بناءً، على رغبته والذي عمل بصفه تطوعيه طوال فتره 3 أشهر.

وتم توجيه إنذار أخير الى حارس المرمى مهدي هاشم، بسبب تكرار الأخطاء، والتي أدت الى تسجيل الطلبة لهدف التعادل، والتأكيد على ضرورة التركيز وحسن التصرف.

كذلك تم توجيه إنذار أخير لبعض اللاعبين الذين فشلوا في تقديم مستويات مقنعة، رغم الدعم الفني والمالي والجماهيري لهم، وإخطارهم بضرورة العمل بجد وحرص خدمة للشعار وجماهيره العاشقة .

وأخيرا تم الاتفاق مع المدرب على تقديم تقرير فني يتضمن أسماء عدد من اللاعبين الذين سيتم إبعادهم من الفريق لعدم الحاجة لهم خلال مدة 7 ايام كحد أقصى.