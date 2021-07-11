العمل : زيادة اعداد المستفيدين من مبادرة صندوق اقراض المشاريع الصغيرة

المستقلة/- تنسق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع البنك المركزي من اجل زيادة اعداد المستفيدين من مبادرة صندوق اقراض المشاريع الصغيرة.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الوزارة تعمل وبالتنسيق مع البنك المركزي ضمن مبادرة دعم صندوق الاقراض للمشاريع الصغيرة في بغداد والمحافظات، اذ تم الاتفاق على زيادة اعداد المقترضين من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة من الباحثين عن العمل الراغبين بالحصول على قروض لإنشاء مشاريع مدرة للدخل”.

واضاف انه “تم تشكيل فريق عمل للتفاوض مع المصارف في امكانية الافادة من هذه المبادرة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إنتاج النفط العراقي انخفض إلى 3.862 ملايين برميل في اليوم في شهر يونيو

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق البلاد خلال اليوم

اخبار العراق

هيئة الحج : حقوق من ظهرت اسماؤهم بقرعة الاعوام الماضية محفوظة

اخبار العراق

لتحقيق مناعة مجتمعية.. صحة الرصافة تدعو لاعادة النظر بالخطة التلقيحية

اخبار العراق

الاقتصادية النيابية تدعو الحكومة الى فتح ملف العقود في وزارة التجارة

اخبار العراق

العمل : زيادة اعداد المستفيدين من مبادرة صندوق اقراض المشاريع الصغيرة

اخبار العراق

العمل : زيادة اعداد المستفيدين من مبادرة صندوق اقراض المشاريع الصغيرة

اخبار العراق

صلاح الدين تنفذ حزمة من مشاريع صندوق اعادة الاعمار في المحافظة

رياضية

الأرجنتين تتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل

اخر الاخبار

فيديو.. زينة ترفض ظهور أبنائها وتنفعل عليهما في لقاء تلفزيوني

اخر الاخبار

فيديو.. لطفي بوشناق: مساعدات مصر لتونس موقف يذكره التاريخ

اخر الاخبار

فيديو.. أميرة الناصر متهمة بالإساءة للنقاب.. وهكذا ردت

اخر الاخبار

مقاضاة مغنية بريطانية نشرت صورتها على إنستغرام

ثقافة وفنون

صور.. سيد رجب يحتفل بخطوبة نجله

اخر الاخبار

فيديو.. “السهرة صباحي” دويتو يجمع بين سعد لمجرد وصابر الرباعي

اخر الاخبار

شاهد.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بملابس سوداء