العمل : إطلاق الدفعة 30 من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين

المستقلة /- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي إطلاق الدفعة (30) من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

وقال الركابي بحسب بيان لوزارة العمل ان “الوزارة اطلقت خمسة آلاف قرض للمتقدمين على برنامج القروض الميسرة لانشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في بغداد والمحافظات، مشيرا الى ان القروض التي تطلقها الوزارة بدون فوائد وتسدد على شكل اقساط سنوية لمدة 5 سنوات “.

ودعا الوزير المتقدمين الذين تظهر اسماؤهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الى مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني وأقسامها المنتشرة في المحافظات كافة لاكمال اجراءات تسلم القروض”.