العمليات المشتركة تمدد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بحظر التجوال

المستقلة/-سرى جياد/قررت قيادة العمليات المشتركة تمديد اعتماد العمل بالباجات التعريفية الخاصة بالإعلاميين والتي جرى توزيعها الأسبوع الماضي لغاية يوم الخميس القادم الموافق الحادي عشر من شهر آذار الجاري.

وحددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الوقائي الجزئي والكلي وهي ( القوات الأمنية والكوارد الصحية والإعلاميين والكوادر الخدمية والعجلات التي تحمل مواد غذائية وخضروات) وقد خولت اللجنة قيادة العمليات المشتركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

ودعت قيادة العمليات المشتركة الجميع الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في إجراءات الصحة والسلامة والتعاون مع القوات الامنية المنفذة لإجراءات حظر التجوال الوقائي حفاظاً على سلامتهم.

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