العمليات المشتركة : استمرار نقل صناديق الاقتراع من قبل طيران الجيش العراقي

المستقلة/-اعلنت قيادة العمليات المشتركة استمرار طائرات القوة الجوية وطيران الجيش العراقي بنقل اجهزة ومعدات وصناديق الاقتراع من المحافظات الى بغداد .

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ,” ان جهد وزارة الدفاع المتمثل بطائرات القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي مستمر بنقل اجهزة ومعدات وصناديق الاقتراع والعصا الالكترونية من المحافظات والمناطق البعيدة الى بغداد ، الى حين اكمال نقل تلك المواد بحماية امنية كاملة “.

واكد الخفاجي عدم حصول اي خرق امني في يوم الاقتراع العام ، كما لم تحدث ضغوطات من القوات والاجهزة الامنية على الناخبين من اجل التصويت على قائمة انتخابية معينة او مرشح معين .