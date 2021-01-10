العراق يرفع أسعار مبيعات النفط الخام إلى أسيا

المستقلة/أمل نبيل/ رفع العراق أسعار جميع مبيعات النفط الخام إلى آسيا لشهر فبراير بعد خطوة مماثلة من جانب السعودية ، أكبر منتج في أوبك.ز اد العراق ، ثاني أكبر عضو في منظمة أوبك ، خام البصرة الخفيف للمشترين في آسيا بمقدار 70 سنتًا للبرميل ، إلى 1.10 دولار فوق المؤشر الإقليمي ، وفقًا لقائمة أسعار من جهة تسويق النفط الحكومية.تضيق أسواق النفط الخام بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها من جانب واحد بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس. كما رفعت المملكة العربية السعودية أسعارها لمبيعات فبراير من النفط الخام إلى آسيا. دفع الخفض السعودي المزمع للإنتاج خام برنت إلى أكثر من 55 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي ، بارتفاع 8٪ حتى الآن هذا العام.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الأسبوع الماضي على إبقاء الإنتاج دون تغيير لمعظم الأعضاء في الوقت الذي يسعى فيه تحالفهم إلى إبقاء الإنتاج مقيدًا وسط ركود الطلب وإغلاق فيروس كورونا. في حين ستتمكن روسيا وكازاخستان من ضخ المزيد قليلاً ، فإن خفض الإنتاج السعودي سوف يفوق زياداتهما.

كما رفع العراق أسعار درجتي البصرة المتوسطة والبصرة الثقيلة إلى آسيا. فقد رفعت أسعار فبراير للبرميل الخفيف والمتوسط ​إلى الولايات المتحدة ، وأبقت “البصرة الثقيلة” على حالها دون تغيير. وستقل تكلفة شحنات خام كركوك من شمال العراق إلى أمريكا. خفضت بغداد كل الأسعار لأوروبا بما لا يقل عن 80 سنتا للبرميل.