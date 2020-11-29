العراق يتفوق على الصين و يستحوذ على 27 % من صادرات ايران

العراق يتفوق على الصين و يستحوذ على 27 % من صادرات ايران

المستقلة /- أعلن مدير عام مكتب الشئون العربية والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن ان العراق استحوذ على 27 % من صادرات البلاد، ليتفوق على الصين التي حلت في المرتبة الثانية بقائمة المستوردين.

وقال في تصريح لوسائل الاعلام الايرانية ان : قيمة صادرات ايران السلعية إلى العراق بلغت 5 مليارات دولار خلال 7 أشهر.

واضاف بيلتن ان : العراق استورد 17.6 مليون طن من السلع الإيرانية خلال الفترة من 20 آذار حتى 20 تشرين الأول من العام الحالي.

واوضح إن : حجم الصادرات الإيرانية للعراق سجل زيادة بنسبة 26 % عن الفترة نفسها من عام 2019.

واشار بيلتن الى أن : أهم الصادرات الإيرانية للعراقهي الغاز والكهرباء والحديد والطماطم والكاشي، والسيراميك، والبطيخ، والمكيفات المائية فضلا عن قطع غيار التوربينات البخارية، والبسكويت، والأجبان.