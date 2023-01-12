العراق وعمان إلى نصف نهائي “خليجي 25”

المستقلة/- تأهل منتخب العراق إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” بعد فوزه على نظيره اليمني بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى.

أحرز أهداف المباراة مصطفى كاظم في الدقيقة 40 وأمجد عطوان في الدقيقة 65 وأيمن حسين هدفين (74 من ركلة جزاء و75) وحسين علي في الدقيقة 88.

والفوز هو الثاني للمنتخب العراقي بعد فوز أول على السعودية 2-صفر في الجولة الماضية وتعادل سلبًا مع عمان في الجولة الأولى ليرفع رصيده الى سبع نقاط في صدارة المجموعة الاولى.

لاعبو العراق يحتفون بالهدف الاول

وفي المباراة الأخرى لذات المجموعة التي جرت في ذات التوقيت نجح المنتخب العماني في الفوز على نظيره السعودي بهدفين لهدف ليرفع رصيده الى سبع نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق الاهداف عن العراق ويتأهل الى الدور نصف النهائي.

مباراة عمان والسعودية

وجاء المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والمنتخب اليمني رابعًا بدون رصيد من النقاط، ويودع المنتخبان البطولة من الدور الأول.

وتقام غدًا الجمعة مبارتا الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية في ذات التوقيت أيضًا حيث تلعب قطر مع الإمارات وتواجه الكويت البحرين.

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