العراق في المركز 38 عالميا من حيث البحث عن سعر الذهب

المستقلة /- حل العراق في المركز 38 عالميا من حيث متوسط عمليات البحث الشهرية عبر الإنترنت عن سعر الذهب لكل 1000 مستخدم نشط للإنترنت، بواقع 0.38 عملية بحث، بحسب دراسة جديدة.

وقال موقع PhysicalGold.com المتخصص في سبائك الذهب في المملكة المتحدة، الذي نشر الدراسة، في جدول يضم 48 دولة في تقرير ، إن “الأفراد في العراق يجرون أكثر من 1520 عملية بحث شهريا عبر الإنترنت عن أسعار الذهب، بواقع 0.38 عملية لكل 1000 مستخدم نشط للإنترنت”.

وأضاف أن “الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالميا التي تتبع أسعار الذهب، حيث بلغ متوسط عمليات البحث الشهرية 521000 عملية بحث عبر الإنترنت، أو 58.45 عملية بحث عبر الإنترنت عن سعر الذهب لكل 1000 مستخدم نشط للإنترنت، سواء كانوا يتطلعون إلى الاستثمار في سبائك الذهب الخالص، أو الاهتمام بالقيمة الحالية للمعدن”.

وأشار إلى ان “سنغافورة ، التي أطلقت على نفسها اسم “جاردن سيتي” ، في المرتبة الثانية، حيث بحث السنغافوريون عن سعر الذهب 184500 مرة في الشهر في المتوسط، وهو ما يعادل 38.27 عملية بحث لكل 1000 مستخدم نشط للإنترنت”.

ووفقا للتقرير فان “المركز الثالث كان من نصيب قطر حيث يجري السكان 76800 عملية بحث شهريًا في المتوسط، وهو ما يعادل 30.33 عملية بحث لكل 1000 مستخدم نشط للإنترنت.

ولفت التقرير الى ان “استراليا جاءت رابعا بـ 16.48 عملية بحث لكل 1000 مستخدم نشط للانترنيت، فيما جاءت الكويت خامسا بـ 15.74 لكل 1000 مستخدم نشط للأنترنت، و تذيلت فرنسا القائمة بالمرتبة 48 بواقع 0.07 لكل 1000 مستخدم نشط للانترنيت”.

واستخدم الموقع أداة التحليلات عبر الإنترنت Ahrefs لتقييم البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من الأشخاص الذين يتتبعون أسعار الذهب، فيما تم ترتيب البلدان من الأعلى إلى الأدنى بناءً على متوسط عمليات البحث الشهرية عبر الإنترنت.

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