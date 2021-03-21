العراقي محمد مصطفى يواصل التوهج في الدوري الإماراتي

المستقلة/- ساهم المدافع العراقي محمد مصطفى المحترف في صفوف الفجيرة في فوز فريقه 2-0 على النصر مساء الأحد في الجولة 22 من الدوري الإماراتي.

وسجل محمد مصطفى صاحب الـ21 عاما الهدف الأول في الدقيقة 13 من اللقاء.

وبهذا يسجل قلب الدفاع العراقي للمباراة الثانية على التوالي هذا الموسم مع الفجيرة، بعد إحرازه هدفا في الخسارة 2-4 أمام الجزيرة الأسبوع الماضي.

ويقضي محمد مصطفى موسمه الأول مع الفجيرة، الذي انضم إليه من نادي دبا الحصن الإماراتي.

وشارك المدافع الشاب في 18 مباراة مع الفجيرة هذا الموسم في دوري الخليج العربي الإماراتي، سجل خلالها 3 أهداف.