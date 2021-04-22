العدل : شمول 70 حدثا بالافراج الشرطي للاشهر الثلاثة المقبلة

المستقلة /- أعلنت وزارة العدل، عن شمول 70 حدثاً بالافراج الشرطي للاشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدة أنه سيشمل 94 حدثا بالافراج الشرطي للصنف الممتاز.

وقال مدير عام دائرة إصلاح الأحداث كامل أمين في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الخميس، إنه “تم شمول 70 حدثاً بالافراج الشرطي للاشهر الثلاثة المقبلة: ايار وحزيران وتموز، كما سيشمل 94 حدثا بالافراج الشرطي للصنف الممتاز الذي يؤهلهم للافراج الشرطي لاحقا بعد اجتيازهم احدى الدورات التدريبية وثبوت حسن سلوكهم بتوصية من الباحث الاجتماعي”.

وأضاف امين، أن “مجلس ادارة الاحداث وضمن جهود تسهيل العمل الاصلاحي، فانه بصدد تسهيل عملية اطلاق سراح المودعين بالتوصل مع الجهات القضائية لتسريع ذلك”، مؤكدا “حرص الدائرة على استمرارية التواصل بين النزلاء وذويهم بالمكالمات الهاتفية تنفيذا للتباعد الاجتماعي وضمن اجراءات الوقاية من جائحة كورونا”.

وتابع ان “الدائرة نفذت حملة موسعة بجميع الاقسام الايوائية للتلقيح بلقاح فيروس كورونا شملت المنتسبين والاحداث المسجلين على اللقاح والحراس الاصلاحيين لعدم انتشار اي عدوى بين النزلاء والموظفين والحراس، اضافة الى الاستمرار بعمليات التعقيم والتعفير”.