العاهل الأردنى يوجه بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في غزة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، القوات المسلحة للمملكة بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة “سيكون بأعلى المواصفات الطبية” وسط استمرار الغارات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة “بترا” الأردنية الحكومية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء: “بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية الملكية، للبدء فورا بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن الحنيطي أوعز “بأن يكون المستشفى بأعلى المواصفات الطبية وعلى غرار المستشفيات التي تم إنشاؤها في مدينتي الزرقاء وإربد، لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والإصابات”.

ويشتمل المستشفى، حسب “بترا”، “على 100 سرير بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وإسناده بكافة الطواقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة”.

وأوضحت “بترا” أنه “يأتي تجهيز هذا المستشفى انطلاقا من الدور الإنساني النبيل الذي يحمله الجيش العربي من خلال إرساله للمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية للعديد من دول العالم التي يقع فيها كوارث بشرية أو طبيعية لتقديم العون والمساندة لهم”.

وأشارت الوكالة إلى أن “القوات المسلحة قد عززت أمس المستشفى الميداني الأردني في غزة بمستشفى ميداني متحرك مجهز بكافة المهام والمعدات الطبية والكوادر الطبية اللازمة لمساندة الجهود الطبية في القطاع”.

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العاهل الأردنى يوجه بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في غزة

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