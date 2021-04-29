الطيران المدني : عدم وجود أيَّة رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند

المستقلة /- أعلنت سلطة الطيران المدني، عدم وجود أيَّة رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “تعليق الرحلات الجوية مع دولة الهند فقط”، مبيناً أن “السلطة ملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

وأضاف أنه “لا توجد لغاية الآن أيَّة رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند”.

وأعلنت وزارة النقل، أمس الأول الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها المباشرة إلى جمهورية الهند، بناءً على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء/ سلطة الطيران العراقي، بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، وللحد من انتقال عدوى الوباء إلى العراق.

وتعاني الهند من تفشٍ وبائيٍّ خطيرٍ سمح بتسجيل معدل إصابات لا يقل عن 300 ألف إصابة يومياً منذ مطلع هذا الأسبوع.

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