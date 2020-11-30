الطيران المدني: دراسة إعادة طائرات “ماكس B737” إلى الأجواء العراقية

المستقلة / – عقدت سلطة الطيران المدني العراقي متمثلة بقسم السلامة الجوية اجتماعا مشتركا مع الدائرة الفنية في وزارة النقل وقسم عمليات الطيران في شركة الخطوط الجوية العراقية، وممثلين عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وممثلين عن شركة بوينغ المصنعةللطائرات B737 – MAX وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة .

وأشار قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ، الى :” ان الاجتماع تضمن مناقشة آخر المستجدات والاجراءات الفنية المتخذة من قبل الشركة المصنعة لطائرات B737-MAX لاعادتها إلى الخدمة، بالاضافة إلى إعتماد منهاج إدارة الطيران الفيدرالية لتدريب الطواقم العراقية التي ستعمل على هذه الطائرات”.

واكد التزام سلطة الطيران المدني بضمان أعلى معايير السلامة من أجل عودة هذه الطائرات للاجواء العراقية.