الطيران الاماراتية تشكل فريق عمل استعدادا لنقل لقاح كورونا

المستقلة/- قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، إن الهيئة قامت بدراسة التحديات التي قد تواجهها شركات الطيران ومطارات الدولة استعدادا لعمليات النقل الجوي للقاح ” كوفيد- 19 “.

وأشار السويدي إلى التحديات التي تواجه اللقاحات التي تحتاج إلى درجات عالية جدا من البرودة قد تصل إلى 85 درجة تحت الصفر، والتي يجب الحفاظ عليها طوال عملية النقل داخل الطائرة وأثناء المناولة والتخزين، الأمر الذي يتطلب أيضا وجود بنية تحتية قادرة على توفير المناخ الملائم لتسهيل عملية نقل اللقاح بطريقة آمنة وفعالة، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الأحد.

وأكد السويدي أن الهيئة تولي اهتماما شديدا بالتغلب على تلك التحديات، مشيرا إلى أنه وتحت مبادرة ” يدا بيد ” التي أطلقتها الهيئة لدعم قطاع الطيران المدني خلال جائحة ” كوفيد- 19 ” قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل من موظفيها الخبراء في تخصصات الطيران المدني ذات الصلة بنقل هذا النوع من اللقاحات حتى تتمكن من توفير الخبرات اللازمة للتعامل مع كافة مراحل الاستعداد والنقل الجوي للقاح “كوفيد- 19”.