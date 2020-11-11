الطلبة يهدد بالانسحاب من الدوري العراقي

(المستقلة) يدرس نادي الطلبة الرياضي، الانسحاب من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بسبب ضعف الدعم المالي المقدم إليه.

وقال النادي في بيان رسمي: “في الوقت الذي نطلب فيه إنجاح جميع المسابقات التي تنظمها الهيئة التطبيعية لكرة القدم، من جديد يصطدم نادي الطلبة الرياضي بعقبة كبيرة تتمثل في توفير الجانب المادي لنادينا من خلال دفع المبالغ المترتبة لعقود الجهاز الفني واللاعبين الذي يمثل حق من حقوقهم المشروعة والمستحقات المالية المتبقية من الموسم المنصرم”.

وأضاف البيان: “لتوضيح ذلك للشارع الرياضي وعشاق نادي الطلبة الرياضي تمت الموافقة على صرف مبلغ قدره 350 مليون دينار عراقي من قبل وزير التعليم العالي إلا أننا فوجئنا من خلال مراجعاتنا بتخفيض المبلغ إلى 50 مليون دينار فقط، وهذا المبلغ لا يمكن العمل به لسد قيمة عقود اللاعبين والجهاز الفني والإداري واللاعبين والأمور الإدارية الأخرى من سكن وإطعام وتجهيز لاعبي الفريق الأول المشارك في دوري الكرة وبطولة كأس العراق”.

وتابع:” لذا قررت الهيئة الإدارية تعليق النشاطات والمشاركة في بطولة كأس العراق وعدم لعب مباراتنا مع نادي نوروز ضمن مباريات بطولة الكأس للموسم الحالي”.

وواصل: “وإذا لم توفر الوزارة السيولة المادية للفريق الأول والمتطلبات الإدارية الأخرى سيكون قرار الهيئة الإدارية هو الانسحاب من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم للموسم الحالي ووقف النشاطات لجميع الفرق الرياضية في النادي، على أن تتحمل وزارة التعليم العالي تبعات هذا الانسحاب”.

وأتم: “نرجو من جماهير نادينا المحبة تفهم موقفنا ومساندة نادي الطلبة الرياضي في موقفنا هذا”.