الطلبة يعلن عن الكادر التدريبي الجديد في الدوري العراقي

المستقلة /-اعلن نادي الطلبة، عن الكادر التدريبي الذي سيقود كرة الانيق في الموسم الحالي.

وكان المدرب احمد خلف قد قدم استقالته من منصبه لعدة ظروف من بينها الازمة المالية التي يمر بها الفريق.

وذكر النادي في بيان تلقت المستقلة نسخة منة , أن “الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، تتقدم بالشكر والتقدير الى المدرب احمد خلف ومدرب الحراس الكابتن عبد الكريم ناعم على كل ما قدماه من عمل بتفاني واخلاص خدمة للانيق خلال الفترة الماضية”.

وتابع البيان أن “ادارة النادي تؤكد انها تثمن الدور الكبير الذي قدمه المدربان احمد خلف ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم بعد اعتذارهما عن إكمال مسيرتهما مع النادي، وتعلن الهيئة الادارية ان المدرب عبد الكريم ناعم سيتواجد مع الفريق في المباراة المقبلة امام فريق اربيل وان الكادر المساعد المؤلف من الكابتن فريد مجيد والكابتن ابراهيم عبد نادر سيقودان الفريق في المباراة المقبلة امام اربيل ضمن الجولة 13 لدوري الكرة الممتاز”.