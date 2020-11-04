الطلبة ضد الزوراء.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) يترقب عشاق الكرة العراقية، مباراة ديربي بغداد بين الطلبة والزوراء، مساء الخميس، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

ويحتل الطلبة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العراقي، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع نفط الجنوب سلبيا، ثم فوزه على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة.

فيما يقبع الزوراء في المركز الـ14 برصيد نقطتين، بعد تعادله مع الشرطة 1-1، ثم مع النفط بنفس النتيجة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الطلبة والزوراء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

فيما يذاع ديربي بغداد على قناة آسيا HD، بتعليق مناف الحميداوي.