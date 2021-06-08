الطالباني : تجريف أراضي الإقليم يمهد لبناء قواعد تركية

المستقلة /- أكدت لجنة العلاقات الخارجية، أن تجريف أراضي الإقليم يمهد لبناء قواعد تركية ،فيما دعت الحكومة باتخاذ موقف رسمي.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن”تجريف الأراضي والبساتين من قبل تركيا فيه جانبان سياسي وبيئي، وفي كلا الجانبين خرق للدستور والمعاهدات واحترام حسن الجوار”، مبينة أن “أطنان الأخشاب التي قطعت سوف تؤثر على البيئة في إقليم كردستان والعراق وبطرق غير قانونية”.

وأشارت الى أن “هناك شهود عيان يؤكدون أن أطنان الأخشاب التي تقطع تؤخذ الى تركيا عن طريق الشاحنات، وهذا خرق واضح للسيادة”، لافتة الى أن “المعلومات تشير الى أنها بداية لبناء قواعد عسكرية تركية”.

وأوضحت أن “تركيا تدعي أن هدفها مطاردة حزب العمال (PKK) ولكن بهذا الشكل ودون موافقات حكومة بغداد والإقليم يعد هذا خرقاً للسيادة”، مشيرة الى أن “تجريف الغابات والبساتين يعد جريمة إنسانية”.

ودعت طالباني “الحكومة الاتحادية الى اتخاذ موقف رسمي”، مؤكدة أن”لجنتها سوف تصدر بياناً وموقفاً تجاه ذلك”.

وعدّت حكومة إقليم كردستان، في الأول من حزيران الحالي، قيام تركيا بقطع الأشجار في المناطق الحدودية التابعة للإقليم بـ”غير المقبول”، فيما طالبت باحترام الأراضي العراقية.

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