الصين تحصل على 7 مليار يوان مساعدات لغرض مكافحة عواقب كورونا

المستقلة /- وافق مجلس إدارة بنك “بريكس” الجديد للتنمية، على تقديم 7 مليارات يوان (حوالي 1.08 مليار دولار) للصين، في إطار برنامج المساعدة الطارئة للدول الأعضاء لمكافحة عواقب وباء كورونا.

وهذه هي الدفعة الثانية من القروض المقدمة إلى بكين، في إطار البرنامج المذكور. في عام 2020، استلمت الصين 7 مليارات يوان من نفس البنك.

ووفقا لبيان المصرف، سيخصص القرض الحالي لإنعاش الإنتاج، وخلق فرص عمل في البلاد.

وذكر البيان، أن الحجم الإجمالي للمساعدات والقروض في إطار هذا البرنامج، وحسب لخطة التي وافق عليها المصرف، سيصل إلى 10 مليارات دولار. وحتى الآن، تلقت الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بشكل إجمالي حوالي 7 مليارات دولار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية في بغداد بلقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا

اخر الاخبار

محكمة اسبانية تفرج عن رئيس نادي برشلونة السابق

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي

اخر الاخبار

مصادر : شركة أبل طورت نماذج محدثة من الجهاز اللوحي iPad Pro

اخر الاخبار

الأنظمة الغنية بالفواكه والخضروات تقلل من مخاطر الإصابة بالامراض المزمنة