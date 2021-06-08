الصناعة توضح أسباب توقف مصانع الصلب والحديد وتأخر إعادة تأهيلها

المستقلة /- أوضحت وزارة الصناعة والمعادن، أسباب استمرار توقف مصانع الصلب والحديد وتأخر إعادة تأهيلها وتشغيلها فيما كشفت عن عدد المصانع المتوقفة في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة، مرتضى الصافي،  في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “مصانع الشركة العامة للحديد والصلب هي مصانع ضخمة تحتاج الى مبالغ كبيرة لإعادة إحيائها”، مشيراً إلى أن “الوزارة ومنذ سنوات باشرت بمشروع تأهيل مصانع الحديد والصلب بالتعاقد مع شركة (يو بي هولدنك التركية) لتأهيل مصانع الصلب والدرفلة بطاقة (500) الف طن سنوياً من حديد التسليح”.

وأكد أن “المشروع مستمر حيث تم وصول كافة المعدات ولكلا المصنعين، وتم نصب الكثير من هذه المعدات مع حصول بعض التوقفات بسبب الحاجة الى تخصيصات مالية”، لافتاً إلى أن “الوزير اتفق مع محافظة البصرة لاقتراض (50) مليار دينار، ولم يتم استلام أي مبلغ إلى الآن، علماً أن العمل بالمشروع مستمر بمساعدة من الشركات الشقيقة الرابحة لحين الحصول على مبلغ القرض أو أي تمويل آخر”.

وأضاف أن “وزارة الصناعة والمعادن تبنت مشروعاً وطنياً وخطة طموح لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة والبالغ عددها (83) مصنعاً، التي توقفت إثر تعرضها للدمار بسبب الإرهاب أو تقادم خطوطها ومكائنها أو لعدم وجود جدوى من تشغيلها بسبب انفتاح السوق والمنافسة غير العادلة مع المستورد”.

ونوه الصافي الى أن “المشروع يتم من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد، وحسب نوع ونسبة الضرر في تلك المصانع والمعامل”، لافتاً إلى انه “ومنذ آيار العام 2020، تم الشروع بالخطة قصيرة الأمد، وتم تشغيل وافتتاح (16) مشروعاً ومعملاً وخطاً إنتاجياً كان آخرها مشروع إنتاج بطاريات بغداد”.

وأكد أن “الوزارة مستمرة وماضية في تنفيذ الخطط، علماً أن التأهيل يتم أما عن طريق الموارد الذاتية للشركات بالنسبة للمعامل ذات الضرر البسيط، أو عن طريق المشاركة والاستثمار بالنسبة للمعامل المدمرة التي تحتاج الى مبالغ ضخمة مثل مصانع الفوسفات وأدوية نينوى وغيرها”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الصناعة توضح أسباب توقف مصانع الصلب والحديد وتأخر إعادة تأهيلها

اخبار العراق

الطالباني : تجريف أراضي الإقليم يمهد لبناء قواعد تركية

اخبار العراق

المركزي للاحصاء : انخفاض ملحوظ في عدد اجازات البناء والترميم

اخبار العراق

علاوي يؤكد.. حكومة الكاظمي تتطلع إلى مد جسور الشراكة مع مختلف الدول

اخبار العراق

سياسي يطالب الصحة بتفعيل دورها الرقابي للحد من ارتفاع أجور الأطباء واسعار الدواء

اخر الاخبار

شركة Buick الأمريكية تكشف عن تصميم مركبتها الجديدة ذات الرفاهية العالية

اخبار العراق

الاثارة تزداد بعد تصدر العراق المجموعة الثالثة من تصفيات مونديال 2022

اخبار العراق

الاثارة تزداد بعد تصدر العراق المجموعة الثالثة من تصفيات مونديال 2022

اخبار العراق

مجلس القضاء يؤكد على سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين

اخبار العراق

نائب : اغلب من اغتيلوا من ناشطين وغيرهم وقعت في عهد حكومة الكاظمي

اخبار الاردن

الصحة الاردنية: إجراءات رقابية جديدة على القطاعات والمنشآت

اخبار العراق

بعد تغير سعر الصرف .. صادقون تدعو الحكومة لإنهاء معاناة الشرائح الفقيرة والعاطلين عن العمل

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بسبب ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادي الامريكية

اخبار العراق

الرافدين : قروض البناء للموظفين والمواطنين البالغة 50 مليون دينار تمنح بدفعتين

اخر الاخبار

محمد صلاح ضمن لائحة اغلى 100 لاعب في تاريخ كرة القدم

اخبار العراق

محلل سياسي : تجويع الشعب ومحاصرته اقتصاديا ستقود الى الفوضى

اخبار العراق

حقوق الانسان تدعو التربية لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية