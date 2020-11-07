الصدر يحذر من الاقتراض ويقدم 16 مقترحا لحل مشكلة العجز المالي

المستقلة/ -طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، 16 نقطة كبدائل لاستقراض العراق وزجه في اتون “التبعية والضغوط السياسية”.

واشار الصدر في تغريدة، تابعتها المستقلة اليوم السبت، الى أن “العجز الاقتصادي او سد رواتب الموظفين في العراق يمكن أن يتم حله عن طريق 16 إطروحة يمكن ان تكون اكثر نجاحا من الاقتراض من بينها: (تطوير العمل الزراعي، تسهيل القروض المصرفية، محاسبة الفاسدين، الضرائب الكمركية، السياحة، وطرد المحتل من العراق)”.

وبين الصدر أن “اللجوء الى الاقتراض لسد العجز المالي سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الازمة الاقتصادية، وسيزج العراق في أتون ديون والضغوط السياسية”.