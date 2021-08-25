الصحة تحذر.. العراق اجتاز ذروة الموجة الثالثة للوباء لكنه لا يزال في دائرة الخطر

الصحة تحذر.. العراق اجتاز ذروة الموجة الثالثة للوباء لكنه لا يزال في دائرة الخطر

المستقلة /- حذرت وزارة الصحة من فقدان المناعة التي اكتسبها الملقحون لاسيما المصابين بالامراض المزمنة في حال الاستمرار بالتهاون بالاجراءات الوقائية والخشية من تسجيل موجات وبائية اشد خطرا، بينما تعمل على فتح مختبرات جديدة لكشف تحورات الوباء في بغداد والمحافظات.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح لصحفية” الصباح” تابعته المستقلة: إن “العراق اجتاز ذروة الموجة الثالثة للوباء، لكنه لا يزال في دائرة الخطر”.

واضافت ان “اغلب المواطنين لا يلتزمون بالتعليمات الوقائية بحجة انخفاض اعداد الاصابات، وهذا ما نخشاه من دخول موجات متحورة جديدة ذات مستويات انتشار عالية وخطيرة للغاية، قد تتجاوز الخطوط المناعية للملقحين ممن يعانون من امراض مزمنة (ضعيفي المناعة) واعتلالات صحية هم اكثر عرضة للاصابة من الفئات الاخرى”.

واوضحت ان “جميع الادلة والبحوث العلمية اثبتت فعالية اللقاحات ضد المتحور دلتا وقدرتها على منع تقليل اثار الاصابة والوفاة، ويبذل العلماء جهودا كبيرة لمواجهته بتعاون علمي وتكنولوجي لحماية البشرية”.

وبينت فلاح أن “هناك اشخاصا لا يراجعون المؤسسات الصحية في وقت مبكر في بداية الاصابة ما يؤدي الى تفاقم حالتهم الصحية وبالتالي يواجهون صعوبة بالشفاء قد تؤدي الى الوفاة، بينما يسعى مصابون اخرون لايجاد ادوية تقضي على الفيروس منذ بداية اصابتهم”.

ونوهت “بعدم وجود سقف زمني محدد لانتهاء الفيروس، اذ قد يستمر لاعوام طويلة، اما اذا تم الوصول الى المناعة المجتمعية بنسبة 70 % فبالامكان تحجيمه والتقليل من قوته، لذلك تتواصل المساعي لزيادة عدد الملقحين والاستمرار بالاجراءات الوقائية”.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي لـ”الصباح”: إن “النقابة تشجع المواطنين على اخذ اللقاحات”.

واضاف انه “تم افتتاح ثالث مركز في النقابة بالتعاون مع صحة الكرخ لاعطاء لقاح كورونا للمنتسبين، اضافة الى اسرهم واقاربهم ومعارفهم”،

مؤكدا “وجود اقبال عليه من قبل الكثير من الموطنين بشكل فاق التصورات وهو منفذ لدعم وزارة الصحة”.

وذكر الهيتي أن “النقابة ليست فقط مقتنعة بلقاح كورونا، وانما تروج له بشكل كبير، ودليل ذلك ان اليوم الاول لفتح المنفذ الجديد شهد تلقيح 1200 مواطن”.

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر بتصريح صحفي: إن “الوزارة مستمرة في افتتاح الردهات الجديدة وتوسيع القدرات المؤسساتية والسعات السريرية، لاسيما أسِرَّة العناية المركزة والعناية التنفسية للحالات الحرجة والعمل على افتتاح مستشفيات او مؤسسات صحية جديدة وتقويم ما موجود منها لاستقبال مرضى كورونا”.

واشار الى ان “هناك مختبرات اضافية ستفتح في بغداد والمحافظات للكشف عن السلالات المتحورة او التي قد تتحور مستقبلا ضمن الاجراءات الجديدة للسيطرة على الوباء”.