الصحة تؤكد عدم تسجيلها اصابات بمرض الفطر الاسود بين القادمين من الهند

المستقلة /- أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل اية حالة بمرض الفطر الاسود لاسيما بين القادمين من الهند، بينما وسعت حملات التلقيح لتشمل جميع المراكز الصحية في جانب الرصافة لمضاعفة اعداد الملقحين، خصوصا بعد تسلمها كميات كبيرة من لقاح فايزر.

وقال مدير دائرة الصحة العامة عبد الأمير الحلفي في تصريح لصحفية الصباح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا”، مبيناً أنه “يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة”.

وأضاف أن “ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة”، مشيراً إلى أن “العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند”.