الصحة العراقية: ستصل خلال الأشهر القادمة نحو 5 ملايين جرعة من لقاح فايزر

A health worker prepares a dose of the Pfizer-BioNTech vaccine against COVID-19 at the Versalles Clinic, in Cali, Colombia, amid the novel coronavirus pandemic on February 19, 2021. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

المستقلة /- كشفت وزارة الصحة والبيئة،موعد وصول 5 ملايين جرعة من لقاح فايزر إلى العراق.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “الإقبال على اللقاحات جيد، لكن الوصول إلى المناعة المجتمعية يتطلب تلقيح أكثر من 60 % من المجتمع، الأمر الذي يتبعه تقليل الإجراءات الوقائية، ومن ثم تعود الحياة إلى طبيعتها بالتدريج”.

وأردفت: “ستصل خلال الأشهر القادمة نحو 5 ملايين جرعة من لقاح فايزر، بهدف تلقيح أكبر قدر من المواطنين، كذلك سيتم توسيع عدد المراكز المخصصة لتوزيع اللقاحات”.

واختتمت قائلة: “كلما كان عدد متعاطي اللقاح أكبر، لكما وصلنا إلى المناعة المجتمعية بمدة زمنية قصيرة، كما أن الأمر يعتمد على مدى إقبال المواطنين على أخذ اللقاح”.

ومنذ تفشي فيروس كورونا في العراق، في نهاية شباط 2020، أصيب أكثر من مليون 264 ألف مواطن، وتوفي أكثر من 16 ألف مواطنين، جراء مضاعفات الفيروس، فيما بلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن، 725178 شخصاً، بحسب وزارة الصحة.

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