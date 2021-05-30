الصحة العراقية : الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة ولا علاقة له بكورونا

المستقلة /- طمأنت وزارة الصحة، العراقيين، بشأن عدوى الفطر الأسود، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أية إصابة في صفوف القادمين من الهند.

وقال مدير دائرة الصحة العامة عبد الأمير الحلفي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة ولا علاقة له بفيروس كورونا”، مبيناً أنه “يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة”.

وأضاف أن “سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة”، مشيراً إلى أن “العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند”.

وفي وقت سابق ، أعلنت لجنة الصحة النيابية، تشكيل لجنة استشارية لدراسة عدوى الفطر الأسود المرتبطة بنقص المناعة والتي ثبت انتقال عدواها لحالات أصيبت بفيروس كورونا، فيما أكدت أنها ستتعاون مع وزارة الصحة لوضع تدابير تمنع دخول أية حالات إلى العراق.

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