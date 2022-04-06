الصحة العالمية : 9 ملايين اصابة بعدوى كورونا وأكثر من 26 ألفا حالة وفاة خلال اسبوع

المستقلة /- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء، أن أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بعدوى كورونا خلال الأسبوع الماضي، وتوفي أكثر من 26 ألفا.

وأفادت المنظمة الدولية المختصة في الوقت نفسه بأن عدد الوفيات انخفض بنسبة 43٪ عن الأيام السبعة السابقة، وأن عدد الإصابات انخفض بنسبة 16٪. كما ورد في نشرتها الأسبوعية فقد “انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من 28 مارس إلى 3 أبريل بنسبة 16٪ مقارنة بالأسبوع السابق، وانخفض عدد الوفيات بنسبة 43٪”.

وخلال الأسبوع، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 10.351.818 شخصا، وسجّلت 26285 حالة وفاة. وجرى رصد انخفاض في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق (من 21 إلى 27 مارس)، في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، وكان هذا الأمر واضحا بشكل خاص في إفريقيا (ناقص 19٪) وأوروبا (ناقص 16٪) ومنطقة غرب المحيط الهادئ (ناقص 16٪).

كما تم تسجيل الانخفاض في معدل الوفيات في جميع المناطق، مع انخفاض ملحوظ بشكل خاص في جنوب شرق آسيا (بنسبة 73٪) وأمريكا (بنسبة 63٪). إلى ذلك، سجلت كوريا الجنوبية أكبر عدد من الإصابات في أسبوع، عند 2058.375، تليها ألمانيا (1.371.270)، وفرنسا (959.084)، وفيتنام (796.725)، وإيطاليا (486.695)، في حين سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في سبعة أيام (4.435)، تليها روسيا (2.357) وكوريا الجنوبية (2.336) وألمانيا (1.592) فالبرازيل (1.436).

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن “سارس– كوف- 2” (كورونا المستجد) يستمر في التطور، مشيرة إلى أنه “بالنظر إلى المستوى العالي الحالي لانتقال العدوى، في جميع الاحتمالات، ستظهر متغيرات أخرى لكورونا، بما في ذلك المتغيرات المؤتلفة”.

وحتى الساعة 21:46 بتوقيت موسكو يوم 5 أبريل، تلقت منظمة الصحة العالمية معلومات من جميع انحاء العالم حول 490.853.129 مصابا، و6.155.344 حالة وفاة.

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