الصحة العالمية: كورونا أبعد ما تكون عن الانتهاء

المستقلة /- أكدت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة فيروس كورونا لا تزال أبعد ما تكون عن نهايتها، قائلة إن أحدث البيانات الأسبوعية تشير إلى ارتفاع عدد الإصابات.

وقالت مارغريت هاريس: “نحن بالتأكيد في منتصف الجائحة”.

وتشهد حالات الإصابة بالفيروس ارتفاعا قياسيا في دول مثل الصين التي انتشر منها الفيروس أواخر عام 2019، وكذلك في العديد من الدول.

وتواجه الصين حاليًّا أسوأ موجة تفشّ لفيروس كورونا منذ ظهور المرض في مدينة ووهان قبل أكثر من عامين، إذ تفرض السلطات عملية إغلاق على عشرات الملايين بما في ذلك سكان بجنوب البلاد، الذي يعدّ مركز الصناعات التكنولوجية في البلاد.

وأعلنت الصين يوم الثلاثاء عن تسجيل 5 آلاف و280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء وهو ما يفوق ضعف الإصابات عن اليوم السابق.

وكانت مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية هي الأكثر تضررا حيث وصلت الإصابات فيها إلى أكثر من 3 آلاف، بحسب ما ذكرته لجنة الصحة الوطنية.

وواصلت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعها في الصين حيث تعاني البلاد من أسوأ موجة من الإصابات منذ بدء الجائحة.

 

** قمة جبل الجليد
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يكون قمة جبل الجليد مع إبلاغ بعض الدول عن انخفاض معدلات الفحص.

وقفزت الإصابات الجديدة بـ8% على مستوى العالم الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق.

وتوقع المسؤول الأممي حدوث زيادات مفاجئة خاصة في المناطق التي رُفعت فيها إجراءات منع انتقال العدوى وقال “مع ذلك هناك مستويات عالية غير مقبولة من الوفيات في العديد من البلدان”.

وقالت المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة (ماريا فان كيركوف) إن مجموعة من العوامل تسببت في زيادة الإصابات منها المتحور أوميكرون الشديد العدوى ورفع تدابير الصحة العامة والقيود الاجتماعية.

وأضافت “نتفهم تماما أن العالم بحاجة إلى التخلص من كوفيد-19، ويريد ذلك، لكن هذا الفيروس ينتشر بقوة بين الناس”.

 

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