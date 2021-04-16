الصحة السورية: لم نتجاوز الخطر وكورونا يمتد فى محافظات جديدة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة السورية أن ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا امتد إلى محافظات لم تكن في قائمة الأعلى بمعدل الانتشار، وقالت إنه “لم يتم بعد تجاوز مرحلة الخطر”.

وبعد تسجيل 158 إصابة جديدة في البلاد يوم أمس، وهي أعلى حصيلة يومية في الشهر الجاري، قال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة، توفيق حسابا، إن ذلك يعني أنه “لم يتم تجاوز مرحلة الخطر” إذ أن تلك الحصيلة جاءت بعدما كان عدد الإصابات في وضع متسطح، إلا أنه خلال اليومين الماضيين بدأ بالارتفاع.

وأضاف حسابا أن محافظتي طرطوس ودمشق كانتا الأعلى في معدل الانتشار، إلا أن محافظات أخرى أيضا شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات وهي اللاذقية، وحمص، وحلب، والسويداء.

وأوضح حسابا أن عددا من الإصابات المسجلة التي تم إجراء اختبار الـ PCR لها وظهرت إيجابية نتيجتها هي من الحالات التي كانت تتم معالجتها في المنازل، وأكثر من مريض وصلوا إلى المشفى ونسبة الأكسجة لديهم 40 في المئة، وهم في حالة حرجة.

وقال حسابا حسبما نشرت حسابات وزارة الصحة إن “أسرّة المشافي ممتلئة بالمصابين والحالات المشتبه بإصابتها، ونسبة الإشغال في العناية المشددة تتراوح بين 98 و100 في المئة”

وأوضح أنه رغم ذلك “لم تكن هناك حاجة إلى نقل أي مريض خارج محافظته”، وأكد أن “جميع المستلزمات الطبية والأوكسجين متوفرة، مع جاهزية تامة للعناصر الصحية لاستقبال جميع الحالات”.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس تسجيل 158 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 120 إصابة كانت الوزارة سجلتها في البلاد أول أمس الاربعاء.

وسبق للوزارة أن أعلنت أن نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في المشافي الحكومية، وصلت إلى الحد الأقصى، 100 في المئة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأردن ترد على تقارير التمور الملوثة في بريطانيا

اخر الاخبار

أثيوبيا توجه اتهاما لمصر والسودان بعرقلة مفاوضات سد النهضة 

اخر الاخبار

الإمارات.. السجن 14 عاما لمتهمين خليجيين انتحلوا صفة رجال أمن

اخر الاخبار

وزير الطاقة اللبناني يكشف عن السبب الرئيسي فى أزمة الوقود

اخر الاخبار

“سخيف” نادية مصطفى تهاجم رامز جلال بسبب زوجها

اخر الاخبار

الإمارات تعلن تفاصيل ملابسات وفاة “الرجل النفاث” في دبي

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة يعقبها انخفاض حرارة وأمطار

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة يعقبها انخفاض حرارة وأمطار

اخر الاخبار

الصحة السورية: لم نتجاوز الخطر وكورونا يمتد فى محافظات جديدة

اخبار العراق

المفوضية تلخص آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وتوضح بشأن المراقبة الدولية

اخر الاخبار

القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين ببغداد

اخبار العراق

البرلمان يرد على بيان المالية حول الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع “التحرير” لمستثمرين أجانب

اخر الاخبار

رئيس شركة فايزر يثير الجدل بشأن التلقيح بجرعة ثالثة واخرى سنوية !

اخر الاخبار

إصابة 5800 بفيروس كورونا رغم تلقيهم اللقاح في أمريكا

اخر الاخبار

رونالدو بعد يوفنتوس.. الصفقة الوحيدة “المنطقية”

اخبار العراق

المالية النيابية تعلن رفضها لقرار وزارة المالية الخاص بالاستقطاع الضريبي