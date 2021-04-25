الصحة السعودية تعلن عن توفير لقاح كورونا للحوامل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد للسيدات الحوامل.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “تعلن وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة”.

وأضافت الوزارة: “تشير الدراسات لعدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل”.

​وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت، تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات جراء الإصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة مؤكدة، ومجموع الوفيات إلى 6887 حالة.