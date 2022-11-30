الصادقون تكشف عن ملامح مسودة قانون الموازنة لعام 2023

المستقلة/- كشفت النائب عن كتلة الصادقون زينب جمعة الموسوي، اليوم الأربعاء، عن بعض ملامح مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2023.

وقالت الموسوي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ، إن “مسودة قانون الموازنة للعام المقبل تشمل في أبوابها أولويات أساسية منها تخصيصات مالية لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود”.

وتوقعت ان “يصل حجم الموازنة المالية للعراق لعام 2023 إلى 88.75 مليار دولار”، مشيرة الى أنه “من المؤمل تصويت مجلس النواب العراقي عليها بداية العام المقبل”.