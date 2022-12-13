الشمري يتحدث عن الفوضى الاقتصادية التي يشهدها السوق العراقي

الشمري يتحدث عن الفوضى الاقتصادية التي يشهدها السوق العراقي

المستقلة/ – الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان الفوضى التي يشهدها السوق المحلية هي نتاج لعدم وجود ادارة حقيقية لايقافها.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان رفع التعرفة الكمركية سيفتح المجال للمنتج المحلي من اجل منافسة المنتج الاجنبي وهو المطلوب .

واوضح ان وزارة الزراعة لديها القدرة على اصدار الاوامر حول تفعيل التعرفة الكمركية بالتعاون مع الوزارات المعنية لرفع قيمة المنتج المحلي .

وتابع الشمري ان قلة الانتاج المحلي جعل المنتج الاجنبي يسيطر على السوق مبينا ان عدم وجود ادارة حقيقية للاقتصاد العراقي سيؤدي الى هذه الفوضى في السوق.