الشمال القطري يجدد عقد أمجد عطوان

 

المستقلة/- أعلن نادي الشمال القطري، اليوم، تجديد تعاقده مع الدولي العراقي أمجد عطوان مهاجم الفريق الاول لكرة القدم حتى حزيران/يونيو 2023.

وكان المهاجم العراقي قد قدم مستويات جيدة مع الفريق في الموسم الماضي.

وضم نادي الشمال الى صفوف الفريق مؤخرا المدافع الفرنسي لويك لاندير، والذي سبق له خوض عدة تجارب مع كلا من ناديي نيم اولمبيك الفرنسي وجنوى الايطالي، كما ضم صلاح اليهري ، وسالمين الرميحي، بجانب تجديد التعاقد مع حارس مرمى الفريق أبو بكر سيك.

ومن المقرر أن يبدأ نادي الشمال اليوم المعسكر الاعدادي الخارجي تحت قيادة المدرب هشام زاهد تحضيرا للموسم الجديد 2022 – 2023 في مدينة أزميت التركية، والذي يستمر حتى 15 يوليو المقبل، ويخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية متدرجة المستوى مع عدد من الفرق، بخلاف التدريبات الفنية والبدنية والتي ستٌجهز الفريق وكافة اللاعبين سواء المحترفين الأجانب أو المحليين.

كما سيعمل الجهاز الفني على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة خلال معسكر الإعداد حتى تكون انطلاقة الفريق قوية بالموسم الجديد الذي سيسعى خلاله الشمال لتحقيق الأفضل.

ويستهل الشمال مشواره في الدوري القطري/ دوري نجوم QNB/  بمواجهة نادي الريان على استاد الثمامة يوم 2 آب/اغسطس المقبل في الجولة الافتتاحية.

الجدير بالذكر أن فريق الشمال احتل المركز العاشر في دوري الموسم الماضي برصيد 22 نقطة.

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