الشريفي : المفوضية لا تستطيع اجراء الانتخابات ومجالس المحافظات في يوم واحد

المستقلة /- اكد الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات مقداد الشريفي، ان المفوضية لا تستطيع اجراء الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات في يوم واحد، فيما اشار الى ان رئاسة الجمهورية أنجزت قانون مجالس المحافظات وسوف يحال للبرلمان.

وقال الشريفي، في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “القوى السياسية تريد إجراء الانتخابات في الشهر العاشر وليس في الشهر السادس، لكنها لا تستطيع المجاهرة بموقفها”.

واضاف أن “إجراء انتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية بهدف تقليل الكلف المادية فضلاً عن رفع الحرج عن بعض الكتل التي لديها عدة مرشحين في الدائرة الواحدة حيث يمكن توزيعهم بين (البرلمانية) و(المحلية)، يعني رمي الكرة في ملعب مفوضية الانتخابات التي لا تستطيع من الناحية العملية إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد بالموعد المحدد وهو 6 حزيران المقبل”.

وأوضح الشريفي أن “رئاسة الجمهورية أنجزت قانون مجالس المحافظات، وسوف يحال إلى البرلمان، وهو ما يعني عملياً تأجيل الموعد إلى 29 تشرين الأول المقبل”.