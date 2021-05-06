الشرطة يهزم نفط ميسان في الدوري العراقي

المستقلة/- حقق فريق الشرطة فوزا مستحقا على فريق نفط ميسان بنتيجة 3-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز.

وبادر نفط ميسان بالتسجيل في الدقيقة 26 عبر اللاعب علي قاسم، إلا أن الشرطة تمكن من العودة إلى المباراة بهدف التعادل عبر أمجد عطوان في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق الشرطة من كسب المباراة من خلال السيطرة التي فرضها لاعبو الفريق على المباراة وتمكن محمد قاسم من تسجيل الهدف الثاني في 56 من المباراة وسجل أمجد عطوان الهدف الثالث في الدقيقة 65.

ورفع الشرطة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 36 بالمركز العاشر.