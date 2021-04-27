الشرطة يهزم الدحيل في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- تغلب الشرطة العراقي على نظيره الدحيل القطري، بنتيجة (2-1)، مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وأقيم اللقاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية التي تحتضن منافسات المجموعة.

سجل هدفي الشرطة أمجد عطوان في الدقيقة (3)، ومحمد داوود في الدقيقة (85).

فيما سجل هدف الدحيل الوحيد ميكاييل أولونجا في الدقيقة (57).

واقتنص الشرطة العراقي أول 3 نقاط له في المجموعة لكنه ظل في المركز الرابع والأخير، كما ظل الدحيل في الصدارة برصيد 8 نقاط، في انتظار نتيجة مواجهة استقلال طهران والأهلي السعودي.

 

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