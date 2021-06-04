الشرطة يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس العراق

المستقلة/- تأهل فريق الشرطة إلى نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على الميناء بهدفين مقابل هدف.

وجاء تأهل فريق الشرطة لنصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على الميناء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وسجل للشرطة اللاعب علي يوسف في الدقيقة 27 فيما أضاف الهدف الثاني عبر اللاعب فهد اليوسف في الدقيقة 31، فيما سجل لاعب الميناء هدف في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وبهذا يكمل الشرطة عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العراق، بعد تأهل القوة الجوية والكرخ والزوراء في وقت سابق.