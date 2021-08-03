الشرطة يقترب من ضم نجم منتخب سوريا

المستقلة/- توصلت إدارة نادي الشرطة لاتفاق نهائي مع لاعب المنتخب السوري محمود المواس لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من إدارة نادي الشرطة في تصريحات صحفية إن المفاوضات مع لاعب المنتخب السوري محمود مواس وصلت لمراحل نهائية.

وأوضح: “هناك توافق بين الطرفين على إكمال الصفقة وانخراط اللاعب في وقت مبكر بالفريق والمباشرة في التحضير للموسم المقبل”.

وأشار إلى أن الإدارة تفاوض مهاجما محليا دوليا سيكون صفقة الموسم في حال تم الاتفاق بشكل نهائي مع اللاعب.

وكشف أن “إدارة الشرطة تسعى لإتمام الصفقة وخلق حالة من الاستقرار المبكر داخل الفريق”.

يشار إلى أن الشرطة أعلن في وقت سابق تعاقده مع ثنائي فريق الطلبة أمير صباح ومحمد جفال.