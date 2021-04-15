الشرطة يفشل في حل عقدته الآسيوية

المستقلة/- فشل الشرطة العراقي في حل أزمته ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد خسارته ضد الدحيل القطري في الجولة الأولى من دور المجموعات هذا الموسم.

وسقط الشرطة بثنائية نظيفة مساء الخميس، ليكرر فشله في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا.

وفي آخر 3 مرات قبل لقاء الدحيل، سقط الشرطة أيضا في أول جولة من دوري أبطال آسيا، في 2004 ضد الشارقة الإماراتي (2-0)، وفي 2005 ضد السالمية الكويتي (3-1)، وفي 2020 أمام استقلال الإيراني (1-1).

ويلعب الشرطة ضد الاستقلال في الجولة الثانية، يوم الأحد القادم.

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