الشرطة يعاقب مازن فياض

المستقلة/- قررت إدارة نادي الشرطة العراقي معاقبة لاعب الفريق مازن فياض، بسبب ما بدر منه في المباراة الماضية أمام نفط الوسط.

وذكر الشرطة في بيان نشره رسمي: “قررت الهيئة الإدارية إبعاد اللاعب مازن فياض بسبب تقاعسه عن أداء واجبه في مباراة الفريق الأخيرة أمام نفط الوسط”.

وأشار النادي في بيانه إلى أن القرار اتخذ بعد الاستماع لآراء مدرب الفريق ألكسندر إليتش، ومساعده ومعالج الفريق عبد الرحمن جابر.

وبينت أن اللاعب ادعى الإصابة لرفض النزول بديلا في المباراة، الأمر الذي نفاه الجهاز الفني والطبي وهو ما أوجب إنزال العقوبة بحقه.