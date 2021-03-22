الشرطة يعاقب مازن فياض

المستقلة/- قررت إدارة نادي الشرطة العراقي معاقبة لاعب الفريق مازن فياض، بسبب ما بدر منه في المباراة الماضية أمام نفط الوسط.

وذكر الشرطة في بيان نشره رسمي: “قررت الهيئة الإدارية إبعاد اللاعب مازن فياض بسبب تقاعسه عن أداء واجبه في مباراة الفريق الأخيرة أمام نفط الوسط”.

وأشار النادي في بيانه إلى أن القرار اتخذ بعد الاستماع لآراء مدرب الفريق ألكسندر إليتش، ومساعده ومعالج الفريق عبد الرحمن جابر.

وبينت أن اللاعب ادعى الإصابة لرفض النزول بديلا في المباراة، الأمر الذي نفاه الجهاز الفني والطبي وهو ما أوجب إنزال العقوبة بحقه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كندا : الأردن محط أنظار المستثمرين

رياضية

إبراهيموفيتش ينخرط في البكاء بسبب منتخب السويد

اخر الاخبار

وفاة الفنانة المصرية فوزية أبو زيد

اخر الاخبار

تراجع حاد للأسهم والسندات التركية تخوفا من اضطراب العملة

اخر الاخبار

السعودية تحصل على المركز الأول في تقرير السعادة

رياضية

أبيدال يكشف تفاصيل جديدة حول خلافه مع ميسي

رياضية

ريال مدريد يقرر التخلص من 3 لاعبين

رياضية

ريال مدريد يقرر التخلص من 3 لاعبين

اخبار العراق

وزير الداخلية يناقش الخطط الامنية الخاصة بالزيارة الشعبانية في كربلاء

اخر الاخبار

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلق على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب

اخر الاخبار

ذكرى الحرب الأهلية في سوريا: 10 سنوات من الفوضى

الاخبار

مجلس القضاء يبدء عملية اختيار أعضاء جدد للمحكمة الاتحادية ..ويكرم السابقين

اخر الاخبار

أول تعليق من الحوثيين على مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

اخر الاخبار

السعودية تعلن اقتراح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن

اخبار العراق

قريبا.. فريق إيطالي يباشر بتأهيل مدينة الحضر

اخر الاخبار

147 وثيقة تعاون بين مصر والأردن في مختلف المجالات

رياضية

محمد صلاح يحصد جائزة فردية جديدة